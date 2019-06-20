Путин рассказал о чувстве ответственности за коррупцию

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует свою ответственность за коррупцию. Об этом глава государства сказал в ходе прямой линии, которую транслирует «Россия 24».

«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Мне часто говорят: может, это прикроем? Потому что будут вопросы подобные вашим. Если мы имеем дело с наживой за счет граждан, нужно бороться до конца и это делать гласным», — сказал он, комментируя дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

По его словам, деньги, используемые в коррупционных схемах, приходят из бизнеса. «Тут обе стороны виноваты. Куда они уходят? В казну государства», — отметил глава государства.

Также президент рассказал о том, как отреагировал, когда узнал о конфискованных миллиардах коррупционеров. «Нет слов. Печатных, по крайней мере», — заявил он.

Говоря о возможности введения пожизненных тюремных сроков для коррупционеров, Путин указал на то, что главное в этом вопросе — неотвратимость наказания. При этом, по его словам, с чиновников и правоохранителей всегда будет особый спрос.

Бывший заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковник Дмитрий Захарченко был осужден 10 июня. Его приговорили к 13 годам с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Также он лишен звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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