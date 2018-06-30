Путин подписал национальный план по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил «Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы». Документ опубликован на сайте Кремля.

В документе сказано, что до 1 октября 2018 года правительство должно придумать, как оценивать эффективность и выполнение плана противодействия коррупции в федеральных государственных органах. Также кабмину предстоит установить, кто в госорганах будет ответственным за разработку и реализацию политики в области противодействия взяточничеству.

Еще одна задача министров — разработать и утвердить методику проведения социологических исследований, которые помогут оценить уровень коррупции в столице и регионах.

Предполагается, что до 1 ноября в Госдуму будут внесены проекты федеральных законов, которые определят круг требований, ограничений и запретов для чиновников в целях противодействия коррупции. Также должен быть внесен законопроект, направленный на совершенствование антикоррупционных стандартов и мер ответственности за нарушения.

Генеральная прокуратура будет ежегодно информировать Совет при президенте о результатах борьбы силовых ведомств с коррупцией. Ведомство совместно с МИД и администрацией президента будет активно участвовать в деятельности Группы государств против коррупции и функционировании обзорного механизма Конвенции ООН против коррупции.

Самыми коррумпированными сферами россияне считают медицину, ЖКХ, госуправление, суды и ГИБДД. Согласно апрельским опросам «Левада-центра», обеспокоенность населения проблемой взяточничества сейчас достигла своего максимума за последние 15 лет.

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