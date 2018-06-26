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Треть чиновников в Чечне оказалась родственниками Кадырова

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Рамзан Кадыров

Около трети из 158 чеченских чиновников составляют родственники лидера республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Еще 23 процента составляют односельчане главы региона, а 12 процентов — его друзья и их близкие.

В частности, согласно опубликованной изданием схеме, пять родственников Кадырова трудятся в администрации главы республики, еще восемь — в правительстве, включая двух вице-премьеров, глав Минтранса и Минкульта, пять — в парламенте.

При подсчете также учитывались представительства республики в Москве и за рубежом, руководители спортивных организаций, духовенства.

В Чечне полагают, что существующее положение дел, когда Кадыров окружен людьми, с которыми он вместе рос, учился и воевал, не подпадает под понятие конфликта интересов. «Стратегия Кадырова — в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развивать ее», — заявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев, являющийся односельчанином Кадырова, стал советником президента России по вопросам, связанным с климатом. «Поздравляю дорогого БРАТА Абубакара Эдельгериева с назначением на высокую и ответственную должность», — прокомментировал это назначение глава республики, отметив, что это «исключительно ответственный, способный, талантливый государственник».

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