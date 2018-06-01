Названы самые коррумпированные сферы в России

Положительную динамику в борьбе с коррупцией впервые увидели более половины россиян (55 процентов), говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 1 июня. Это рекордный показатель за десятилетие наблюдений.

Противоположную точку зрения высказывают 13 процентов россиян, что тоже немного больше, чем в 2008-м (10 процентов).

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Участники опроса выделили сферы жизни в стране, где более всего распространено взяточничество. На первом месте — медицина (23 процента), на втором — ГИБДД и ЖКХ (16 процентов), на третьем — суды и местные власти (14 процентов).

Около четверти россиян (24 процента) считают, что коррупция охватывает все общество в целом.

Последние громкие аресты чиновников и политиков, связанные со взяточничеством, респонденты скорее оценивают как показательные акции и сведение счетов, чем свидетельство реальной работы правоохранительных органов (47 и 42 процента).

22 мая появились данные опроса, согласно которым более половины россиян верят в возможность искоренить коррупцию, но при этом сами дают и берут взятки. Свое парадоксальное поведение участники исследования объяснили тем, что «приходится брать, люди сами приносят, не хочется никого обидеть».

В апреле социологи «Левада-центра» заявили, что обеспокоенность коррупцией среди россиян достигла максимума за все 15 лет исследований. Больше трети респондентов (38 процентов) назвали эту проблему наиболее острой, наряду с расслоением общества, недоступностью образования и медобслуживания.

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