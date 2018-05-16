Российскому биатлону предрекли изоляцию из-за допинга и коррупции

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что отечественный биатлон может оказаться в изоляции из-за допингового и коррупционного скандалов. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Если даже будет период, когда российский биатлон будет стоять в изоляции, мы допускаем, что нас могут не допустить до этапов Кубка мира... Надо приходить, что-то менять», — заявил Драчев.

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В апреле российский биатлон оказался замешан в скандале, связанном с деятельностью президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Отдел расследований всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил его в получении «полного дипломата долларов» от российской стороны. Норвежское издание VG сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 подозрительных допинг-проб российских биатлонистов.

Тогда же стало известно, что олимпийский чемпион Евгений Устюгов подозревается в употреблении допинга во время выступлений на Играх-2010. В Ванкувере спортсмен завоевал золотую медаль в масс-старте.

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