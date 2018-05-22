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В России выявили парадокс взятки

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Более половины россиян верят, что коррупцию можно искоренить, но сами дают и берут взятки, свидетельствуют данные опроса, проведенного обществом «Знание» и фондом «Национальные ресурсы образования». Его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование показало, что большинство россиян не одобряют коррупцию. Тем не менее некоторые из противников этого явления сами брали взятки, причем неоднократно. Свое парадоксальное поведение они объясняют тем, что «приходится брать, люди сами приносят, не хочется никого обидеть».

56 процентов респондентов признались, что хотя бы один раз давали взятку в наиболее значимых общественных сферах жизни. К таким сферам исследователи относят, в частности, медицину и образование. В большинстве случаев взяткодатели объясняют свои действия желанием отблагодарить за хорошую работу или за выгодное решение личных вопросов.

Чаще всего граждане, согласно итогам опроса, платят сотрудникам ГИБДД, а средний размер взятки составляет 23 тысячи рублей.

По мнению опрошенных, наибольший коррупционный вред исходит от чиновников всех уровней, олигархов, правоохранительных органов и самих граждан, причастных ко взяточничеству. Наименее коррумпированными в обществе считают военнослужащих, учителей и сотрудников транспортных компаний.

Результаты исследования были оглашены в марте этого года на заседании рабочей группы президиума Совета при президенте России по противодействию коррупции.

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