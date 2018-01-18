Приморскую чиновницу лишили джипа стоимостью в три ее годовых заработка

Суд в Приморском крае отобрал джип Toyota Land Cruiser Prado у начальницы отдела регионального управления Минюста, говорится на сайте краевой прокуратуры.

Чиновница не смогла доказать законность приобретения машины 2010 года выпуска стоимостью в три ее годовых заработка.

По данным надзорного ведомства женщина купила джип в 2014 году, когда его среднерыночная цена составляла 1,4 миллиона рублей. Как госслужащая она должна была отчитаться о сделке, но не сделала этого. В документах она существенно занизила стоимость машины — до 110 тысяч рублей.

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«Учитывая данные обстоятельства, прокурор края направил в суд заявление об обращении в доход государства указанное имущество. По заявлению прокурора в целях обеспечения иска наложен арест на автомашину», — отмечено в тексте.

В декабре любовница арестованного за взятки полковника МВД Дмитрия Захарченко заявила, что могла утопить в Москве-реке 585 миллионов рублей. «Да, такие деньги были на моем счету. Но сейчас их нет. Деньги присылали мне на счет другие люди, мои богатые и влиятельные поклонники, имя которых называть не буду. Их нет вообще. Я не обязана отчитываться, куда их дела», — сказала она.

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