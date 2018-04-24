Обеспокоенность россиян коррупцией стала максимальной за 15 лет

Россияне стали больше переживать из-за коррупции, расслоения общества, недоступности образования и медицинского обслуживания, выяснили социологи «Левада-центра».

Обеспокоенность коррупцией достигла максимум за все 15 лет исследований центра: 38 процентов респондентов назвали эту проблему наиболее острой. Год назад так ответили 28 процентов опрошенных.

Каждый третий участник опроса отметил, что переживает из-за кризиса в экономике и резкого расслоения на богатых и бедных, каждый четвертый — из-за платной медицины и недоступного образования.

Больше всего россиян традиционно волнуют проблемы, связанные с материальным благосостоянием. 47 процентов респондентов беспокоятся из-за бедности, 40 процентов — из-за безработицы. Самые большие опасения у опрошенных были по поводу возможного роста цен — так ответили 63 процента респондентов. По сравнению с предыдущими годами этот показатель значительно снизился, например, в начале 2017 года он был 69 процентов, в 2016-м — 77 процентов, а в 2015-м — 82 процента.

В исследовании «Левада-центра» приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Опрос проводился в период с 19 по 23 января 2018 года на дому у респондента методом личного интервью.

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