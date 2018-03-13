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Путин назвал коррупцию бедой Дагестана и всей страны

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Владимир Васильев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел в Дагестане совещание по социально-экономическому развитию региона и обсудил ситуацию с представителями общественности республики. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает РИА Новости.

«Конечно, одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, является коррупция. Мы знаем об этом. Это не только беда Дагестана. Вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране», — сказал Путин на совещании.

Перед встречей с руководством Дагестана Путин пообщался с жителями республики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Во встрече с главой государства приняли участие представители общественности, в частности, из Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана. Многих из них Путин встречал в 2000-х годах, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами», — уточнил он.

По его словам, в ходе этой встречи дагестанцы говорили о поддержке Путина, выражали поддержку новому руководству республики и их действиям по решению актуальных проблем, в том числе по борьбе с коррупцией. Путин поддержал в этом вопросе решительные меры. «Коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги таких простых людей, как вы», — процитировал слова президента Песков.

Глава государства также выразил надежду на то, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в кратчайшие сроки, и пообещал соответствующую поддержку из федерального центра, добавил пресс-секретарь. «Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы — честные люди, болеющие за республику», — отметил он.

Президент прибыл с рабочей поездкой в Дагестан в разгар масштабной проверки по соблюдению законности. В феврале 2018 года в республике задержали ряд высокопоставленных чиновников.

В октябре 2017 года Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности руководителя региона до выборов был назначен вице-спикер Госдумы, председатель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

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