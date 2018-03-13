Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Об этом во вторник, 13 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«В Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики», — сказал Песков.
По его словам, Путин также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития республики.
С начала года в Дагестане проходит масштабная проверка по соблюдению законности. Ее осуществляет межведомственная комиссия во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком.
25 февраля сообщалось о задержании начальника отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковника Хайбулы Ибнухаджарова. Его подозревают в подтасовке финансовой отчетности. В начале февраля по подозрению в мошенничестве были арестованы глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников. 21 января мэр Махачкалы Муса Мусаев был арестован по делу о земельных махинациях на сумму более 80 миллионов рублей.
В Кремле ранее отказались расценивать задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане как политический кризис. Это продолжение работы правоохранительных органов, подчеркивал пресс-секретарь президента России.