Врио главы Дагестана пообещал отчитываться за каждый бюджетный рубль

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев обратился к депутатам Госдумы с просьбой увеличить финансовую поддержку региона. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 октября.

«Фраза "хватит кормить" не персональная, это расхожее выражение, это есть. Понимая это, хочу сделать предложение об увеличении поддержки Дагестана и обещаю, если вы посчитаете нужным, [я] готов с определенной регулярностью отчитываться в зале, в комитете, который я очень уважаю, о расходовании средств, чтобы каждый рубль, который будет выделен, [был подотчетен]» — сказал Васильев, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.

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Он отметил, что уже обозначил свою позицию по данному вопросу коллегам из руководства республики. Врио главы губернатора также подчеркнул, что бюджетные вливания помогут региону в ближайшем будущем «стать донором».

6 октября Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона.

Васильев сменил Рамазана Абдулатипова на посту главы Дагестана по указу президента России Владимира Путина 3 октября. Глава государства в ходе встречи с новым региональным руководителем назвал его «политическим тяжеловесом».

Абдулатипов, возглавлявший Дагестан с 2013 года, заявил о намерении покинуть пост 27 сентября. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал свой возраст. Он также сообщил, что его отставка подразумевает общее «озеленение» кадров.

Всего за последние две недели руководители сменились в десяти регионах страны.