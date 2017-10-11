Врио главы Дагестана пообещал отчитываться за каждый бюджетный рубль

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев обратился к депутатам Госдумы с просьбой увеличить финансовую поддержку региона. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 октября.
«Фраза "хватит кормить" не персональная, это расхожее выражение, это есть. Понимая это, хочу сделать предложение об увеличении поддержки Дагестана и обещаю, если вы посчитаете нужным, [я] готов с определенной регулярностью отчитываться в зале, в комитете, который я очень уважаю, о расходовании средств, чтобы каждый рубль, который будет выделен, [был подотчетен]» — сказал Васильев, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Он отметил, что уже обозначил свою позицию по данному вопросу коллегам из руководства республики. Врио главы губернатора также подчеркнул, что бюджетные вливания помогут региону в ближайшем будущем «стать донором».
6 октября Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона.
Васильев сменил Рамазана Абдулатипова на посту главы Дагестана по указу президента России Владимира Путина 3 октября. Глава государства в ходе встречи с новым региональным руководителем назвал его «политическим тяжеловесом».
Абдулатипов, возглавлявший Дагестан с 2013 года, заявил о намерении покинуть пост 27 сентября. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал свой возраст. Он также сообщил, что его отставка подразумевает общее «озеленение» кадров.
Всего за последние две недели руководители сменились в десяти регионах страны.