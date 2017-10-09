Думские единороссы выбрали Неверова своим новым руководителем

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов избран на должность нового руководителя фракции «Единая Россия». Такое решение было принято на заседании фракции в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

Кандидатура Неверова была внесена на рассмотрение единороссов лидером партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Его новое назначение одобрил президент Владимир Путин.

В свою очередь Сергей Неверов направил Медведеву заявление с просьбой о сложении полномочий секретаря генсовета «Единой России». «Работа руководителя фракции будет требовать постоянной отдачи, которая будет требовать всего моего времени на то, чтобы ей заниматься. В связи с этим, уважаемые коллеги, хочу сказать, что другой какой-либо работой заниматься невозможно», — пояснил он на заседании думской фракции.

Должность руководителя думских единороссов освободилась после того, как занимавший этот пост Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана. Глава государства подписал соответствующий указ 3 октября.

Неверов стал членом ЕР в 2004 году. Семь лет спустя был избран секретарем Генерального совета партии.