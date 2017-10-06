Врио главы Дагестана Васильев отправил правительство республики в отставку

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона.

Ранее, 3 октября президент Владимир Путин назвал вице-спикера и руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Васильева «политическим тяжеловесом» при его назначении временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

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«За эти годы вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, вы политик федерального уровня, и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике», — сказал президент на встрече с Васильевым.

Бывший глава республики Рамазан Абдулатипов заявил о своем уходе 28 сентября. Тогда он отметил, что его отставка подразумевает общее «"озеленение" кадров».

30 сентября источник РИА Новости в администрации президента рассказал, что серия досрочных отставок глав российских регионов завершится к 10 октября. Он уточнил, что всего будут отстранены до 11 губернаторов.

