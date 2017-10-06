В Кремле отказались обсуждать «кухню» выдвижения кандидатур в губернаторы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать нюансы назначений временно исполняющих обязанности глав регионов. Его слова в пятницу, 6 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вопрос, который касается "кухни" выдвижения кандидатур, я оставил бы без ответа», — заметил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли назначение коммуниста Андрея Клычкова на должность врио Орловской области с руководством КПРФ.

5 октября президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы от КПРФ Клычкова.