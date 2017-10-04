Путин отправил в отставку губернатора Приморского края

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполнять обязанности губернатора будет Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», указал Песков.
Миклушевский в феврале 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. С 16 марта того же года был наделен полномочиями главы региона.
Во вторник Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева.
На прошлой неделе кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.