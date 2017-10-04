Путин отправил в отставку губернатора Приморского края

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Он отметил, что Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполнять обязанности губернатора будет Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», указал Песков.

Миклушевский в феврале 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. С 16 марта того же года был наделен полномочиями главы региона.

Во вторник Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева.

На прошлой неделе кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.