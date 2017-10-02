СМИ узнали об уходе омского губернатора

Губернатор Омской области Виктор Назаров объявил о своей отставке в ходе аппаратного совещания в областном правительстве. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Om1.ru со ссылкой на источники, близкие к властным кругам.
По данным издания, глава региона попрощался с подчиненными, уточнив, что в Москве будет объявлено об увольнении до конца текущей недели.
В свою очередь, пресс-секретарь Назарова Юлия Соколенко информацию об отставке губернатора опровергла.
30 сентября источник в администрации президента заявил, что в настоящее время принято решение о досрочной отставке Назарова. Тогда же Соколенко сообщила, что глава региона работает в обычном режиме.
Днем ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Усса.
Красноярский край стал четвертым российским регионом, в котором на прошлой неделе сменился губернатор. До этого перестановки затронули Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.
О намерении уйти в отставку заявлял также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Однако официального указа о прекращении его полномочий пока нет.