Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области», — говорится в тексте указа.

До этого момента Травников был мэром Вологды.

Накануне появилась информация о том, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным агентства «ФедералПресс», это произошло в администрации президента в Москве. Впрочем, руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов в Facebook опроверг это сообщение.

«По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в Администрацию Президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в Администрации Президента не был», — заверил он.

5 октября Путин сменил губернатора Орловской области. 4 октября был отправлен в отставку глава Приморского края Владимир Миклушевский.

Во вторник, 3 октября, Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева.

На прошлой неделе кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.