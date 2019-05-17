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Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

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Найденные у арестованных полковников ФСБ 12 миллиардов рублей хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Наличность была в рублях, долларах и евро. Теневые деньги также были обнаружены в ячейках банков.

В настоящее время оперативники проверяют счета частных лиц и компаний, аффилированные с полковниками ФСБ. Источники издания надеются найти на них еще миллиарды.

Помимо наличности, в результате обысков у арестованных чекистов изъяли драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.

Теневые активы могли быть получены полковниками от продажи инсайдерской информации, выявленной в ходе работы в банковском отделе управления «К» ФСБ, отмечает издание. Одним из вариантов может быть предупреждение финансистов за взятки о предстоящих проверках и отзывах лицензий.

Фигуранты дела также могли заниматься обнальными услугами.

В настоящий момент проходит проверка всех сотрудников банковского отдела на их причастность к коррупционной деятельности, указывает «Коммерсантъ». После ее завершения подразделение будет ликвидировано, а его сотрудники переведены в другие отделы.

Ранее 17 мая «Росбалт» сообщил, что в ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.

В материалах упоминаются три банка, платившие взятки, в их числе «Траст» и «Югра».

Черкалина обвиняют в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

Вместе с ним были арестованы его бывшие коллеги из ФСБ — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, обвиняемые в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

Прежде рекордсменом по изъятию «черной» наличности был полковник Дмитрий Захарченко, у которого в ходе обысков были обнаружены 8,5 миллиарда рублей. Имущество еще на 9 миллиардов рублей суд конфисковал у семьи Захарченко по иску Генпрокуратуры.

Ему грозит 15 лет колонии за получение взяток.

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Предыстория: У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
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