Полковника ФСБ обвинили во взятке на 55 миллионов рублей

Начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей). Об этом в четверг, 16 мая, со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Материалы были оглашены Олегом Москвитиным — судьей Московского окружного военного суда (МОВС), где рассматривается жалоба офицера Черкалина на его арест. По словам судьи, взятку в 850 тысяч долларов Черкалин получил от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

26 апреля сообщалось, что дело в отношении трех полковников ФСБ — начальника 2-го отдела управления «К» ведомства Кирилла Черкалина, а также бывших сотрудников отдела (полковников в запасе) Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — связано с делом против бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, осужденного за мошенничество и отправленного в отставку в 2012 году.

Все трое полковников подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере: Черкалин — в получении взяток на десятки миллионов рублей, а бывшие сотрудники управления «К» Фролов и Васильев — в незаконном присвоении доли в крупной московской компании.

Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. «Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал источник, знакомый с ситуацией. У полковника МВД Дмитрия Захарченко при обыске в квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в валюте.

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