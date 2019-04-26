Арест полковников ФСБ связали с делом вице-мэра Москвы

Дело в отношении трех полковников ФСБ — начальника 2-го отдела управления «К» ведомства Кирилла Черкалина, а также бывших сотрудников отдела (полковников в запасе) Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — связано с делом против бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, осужденного за мошенничество и отправленного в отставку в 2012 году. Об этом в пятницу, 26 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2009 году предприниматель Сергей Гляделкин обратился в ФСБ и заявил, что Рябинин обманным путем завладел его особняком на улице Бахрушина стоимостью 45 миллионов рублей, а также требовал миллион долларов. По словам Гляделкина, это происходило еще в 2005 году, но он длительное время никуда не обращался. На следующий день вице-мэр был задержан и отправлен в СИЗО.

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27 июля 2012-го суд приговорил Рябинина к трем годам лишения свободы условно и штрафу в миллион рублей, в том же году чиновник был отправлен в отставку.

«Проверка в рядах ФСБ началась после того, как все тот же Сергей Гляделкин обратился в управление собственной безопасности (УСБ) ведомства и заявил, что его убедили передать долю в частной компании на общую сумму 490 миллионов рублей, пообещав прекратить за это уголовное преследование», — сообщил источник «Ленты.ру».

По его словам, само мошенничество было совершено в 2011 году во время расследования уголовного дела в отношении Рябинина. Однако Гляделкин сообщил о нем в УСБ ФСБ лишь в 2019 году. В результате было начато расследование, которое привело к задержаниям и арестам Черкалина, Фролова и Васильева. Решением суда все три полковника арестованы до 25 июня.

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