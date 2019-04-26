Обвиненный в хищении полумиллиарда рублей офицер ФСБ появился в суде в гипсе

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника ФСБ полковника Дмитрия Фролова, обвиняемого в хищении 490 миллионов рублей, передает РИА Новости

Под стражей он останется до 25 июня. Решение принято по ходатайству следственных органов.

Полковник, доставленный в суд с загипсованной рукой, просил суд о домашнем аресте с учетом состояния его здоровья. По его словам, у него «практически не осталось» связей в органах, о которых заявил следователь, говоря о необходимости заключить обвиняемого под стражу. Адвокаты представили суду справки о наградах подсудимого.

По данным следствия, в 2011 году работавший в центральном аппарате ФСБ Фролов ввел потерпевшего Гляделкина в заблуждение о возможности привлечения его к уголовной ответственности. В результате офицер получил от мужчины долю в уставном капитале компании. Фролов не признал своей вины.

Ущерб от мошенничества фигурантов дела оценивается в 490 миллионов рублей.

Фролов после увольнения из ФСБ работал заместителем директора двух нефтяных компаний «Сюльдюкар Нефтегаз» и «Истсиб геологоразведка».

В Басманный суд также поступило ходатайство об избрании меры пресечения Андрею Васильеву, бывшему сослуживцу Фролова и фигуранту дела о мошенничестве.

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Их бывший начальник — руководитель отдела в управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилл Черкалин уже арестован.

Он подозревается в получении взяток на десятки миллионов рублей, а Фролов и Васильев, по версии следствия, были «решальщиками». Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности.

Черкалин расследовал десятки дел о банковских махинациях, в том числе против бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. «Коммерсантъ» назвал чекиста уважаемым человеком и допустил, что уголовное дело приведет к кадровым перестановкам в ФСБ.

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