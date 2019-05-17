У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.

В материалах упоминаются три банка, платившие взятки, в их числе «Траст» и «Югра».

Источники издания полагают, что Черкалину могут добавить эпизоды получения взяток.

16 мая сообщалось, что полковника обвинили в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

«Росбалт» указывает, что платил Черкалину предприниматель по фамилии Назаров, по его же заявлению полковника ФСБ привлекли к уголовной ответственности.

Вместе с ним были арестованы его бывшие коллеги из ФСБ — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, обвиняемые в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

Прежде рекордсменом по изъятию «черной» наличности был полковник Дмитрий Захарченко, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. Имущество еще на девять миллиардов рублей суд конфисковал у семьи Захарченко по иску Генпрокуратуры.

Ему грозит 15 лет колонии за получение взяток.

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