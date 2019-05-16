Полковник Захарченко предложил судье сходить в ресторан

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, предложил судье сходить в ресторан. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает РЕН ТВ.

Такое заявление Захарченко сделал в ходе заседания в Пресненском суде. Он хотел посетить заведение где, по версии следствия, встречался с ресторатором, у которого вымогал взятку. Сам подсудимый утверждает, что описанная свидетелем обстановка ресторана не соответствует действительности.

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При этом он настойчиво просил судью не есть в заведении, так как «переживает за состояние здоровья».

15 мая сообщалось, что обвинение попросило приговорить Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии, а также оштрафовать почти на 500 миллионов рублей.

Дмитрий Захарченко — бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которому инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В частности, как полагают следователи, он получил семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а также 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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