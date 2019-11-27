Назван самый выгодный для покупателей вид квартир в Москве

Приобретатели вторичного жилья в столице, планирующие в дальнейшем сдавать квартиру в аренду, должны ориентироваться на студии и однокомнатные варианты, говорится в материалах риелторской компании «НДВ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Именно эти виды недвижимости имеют наиболее высокие показатели доходности, утверждают аналитики. Студии могут приносить владельцам до восьми процентов от своей стоимости в год, «однушки» — около шести-семи процентов. Сроки окупаемости для них составляют 12 и 14-16 лет соответственно.

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«Двух- и трехкомнатные квартиры являются менее ликвидными инвестиционными вложениями, а размер годового дохода составляет, как правило, около пяти процентов от их стоимости, что соответствует сроку окупаемости в 20 лет», — поясняется в предоставленных материалах.

Эксперты указывают, что стоимость покупки студий ниже стоимости однокомнатных квартир, однако они приносят и меньшую сумму ежемесячного дохода. «Кроме того, однокомнатные квартиры, в силу фактора большей площади, удобства размещения арендатора и его вещей, дают больший комфорт, по сравнению со студиями, и поэтому более востребованы на рынке», — подчеркивают в «НДВ».

Ранее в ноябре риелторы спрогнозировали всплеск спроса на подмосковные арендные квартиры, расположенные в зоне Московских центральных диаметров (МЦД). По их мнению, в начале 2020 года востребованность жилья около МЦД возрастет на 20 процентов, ставки аренды — на 15 процентов.

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