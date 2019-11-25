Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД

Спрос на подмосковные арендные квартиры, расположенные в зоне Московских центральных диаметров, может вырасти на четверть в начале 2020 года. Такой прогноз содержится в материалах агентства «ИНКОМ», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, закономерным следствием станет увеличение ставок аренды такого жилья — в среднем стоимость найма увеличится не менее чем на 15 процентов. «С открытием Московских центральных диаметров (МЦД) у прилегающих областных территорий появятся новые перспективы, — указывают эксперты. — Меры по улучшению транспортной инфраструктуры и благоустройству близлежащих мест, в частности способны повысить статус и привлекательность Подмосковья среди нанимателей жилья».

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Риелторы подчеркивают, что даже после увеличения ставок съемное жилье в области останется существенно более доступным, чем аналогичные квартиры в Москве.

В настоящее время, по их данным, наибольшей популярностью среди подмосковных арендаторов пользуются квартиры в Мытищинском, Люберецком, Раменском районах, а также в городе Балашихе.

МЦД — аналог наземного метро, объединяющий формат пригородных электричек и столичного метро. МЦД-1 проходит через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. 2-я линия соединяет Нахабино и Подольск. Линии запустили 21 ноября, проезд по ним будет бесплатным в течение ближайших двух недель.

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