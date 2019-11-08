Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 8 ноября.

«Мы проинспектировали готовность пересадочных станций, большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству. Из региональных бюджетов выделяются значительные средства на обновление подвижного состава, которое позволит ехать в комфортных, современных условиях», — сказал губернатор.

В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что инфраструктура объектов полностью готова к запуску движения поездов. В то же время он напомнил, что предстоит еще много работы по реконструкции существующих и строительству новых остановочных пунктов.

В августе Воробьев выразил уверенность в том, что МЦД значительно повысит качество жизни в Московской области. Он назвал этот проект транспортной мини-революцией.

МЦД-1 пройдет через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. В конце ноября также начнет работать 2-я линия, соединяющая Нахабино и Подольск. С запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза. До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель, говорится на сайте областного правительства.