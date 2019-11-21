В Москве запустили МЦД

В Москве по центральным диаметрам (МЦД) — новому наземному метро, объединяющему формат пригородных электричек и столичного метро, — прошли первые поезда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в день открытия на станциях МЦД открыты специальные фотозоны, на которых размещены баннеры с изображением деревьев с птицами иволгами. Сделать памятное фото можно на станциях «Окружная», «Стрешнево», на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах. Кроме того, пассажирам бесплатно раздают горячий чай.

МЦД-1 проходит через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. В конце ноября также начнет работать 2-я линия, соединяющая Нахабино и Подольск. С запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза.

По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

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