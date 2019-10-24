Московское жилье у метро аномально подорожало

Цены на вторичное жилье в многоквартирных домах рядом с некоторыми станциями метро, открытыми в Москве в 2018 году, выросли за полтора года на 15 процентов и более. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах компании Domofond.

Максимальный скачок — на 24,8 процента, до 262,6 тысячи рублей за метр — зафиксирован рядом со станцией «Шелепиха» строящейся Большой кольцевой линии. Значительно выросла в цене вторичная недвижимость в районе станций «Верхние Лихоборы» (плюс 17,3 процента, до 183,4 тысячи рублей за метр) и «Новопеределкино» (на 16,2 процента, до 159,9 тысячи рублей за метр).

Материалы по теме Поворот не туда В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?

«Вторичка» рядом со станцией метро «Окружная», по статистике компании, подорожала за полтора года на 15,8 процента, до 176,6 тысячи рублей за метр. Рост цен на жилье в районе станции метро «Селигерская» составил 15,4 процента, до уровня в 175,8 тысячи рублей за «квадрат». В пределах от 10,4 до 13,3 процента прибавил «вторичный» метр в домах рядом со станциями «Говорово», «Боровское шоссе». «Рассказовка» и «Солнцево».

Исключениями из общего тренда стали станции «Мичуринский проспект», «Беломорская» и ЦСКА: вторичное жилье в их окрестностях за полтора года подешевело на 0,3 процента, 1,3 и 3,6 процента соответственно.

Ранее свою оценку влияния развития транспортной системы в Москве на стоимость жилья дали в «ИНКОМ-Недвижимость». По оценке аналитиков компании, жилье у открывающихся в 2019-м и 2020-м годах станций метро и МЦД (Московские центральные диаметры — проект сквозных электричек, связывающих город с пригородом) прибавит в цене от 7 до 20 процентов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru