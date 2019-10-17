Квартиры в городах-спутниках Москвы подорожали

С октября 2018 года квартиры в городах ближнего Подмосковья подорожали в среднем на 5,3 процента, а стоимость квадратного метра выросла на 6,3 процента. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самым дорогим по средней стоимости квадратного метра стал Реутов — 120,1 тысячи рублей. Чуть более доступная недвижимость в Котельниках, где «квадрат» обойдется примерно в 119,1 тысячи рублей. На третьей строчке рейтинга расположился Красногорск — 112,3 тысячи рублей. Также в первую пятерку вошли Мытищи (111,3 тысячи рублей) и Одинцово (110,5 тысячи рублей за квадратный метр).

По общему бюджету покупки лидируют Котельники — в среднем семь миллионов рублей за квартиру. Второе место занял Реутов — 6,9 миллиона рублей. Третье место разделили Домодедово и Подольск, здесь за жилье придется отдать около 4,3-4,4 миллиона рублей.

В целом по итогам третьего квартала 2019 года стоимость квадратного метра в Подмосковье риелторы оценили в 108 тысяч рублей. Общий бюджет покупки составил 6,2 миллиона рублей.

Комитет по тарифам и ценам правительства Московской области установил предельную стоимость одного «квадрата» в регионе. По итогам третьего квартала 2019 года самая высокая цена зафиксирована в том же Реутове — 145,2 тысячи рублей. Самый дешевый квадратный метр нашли в Рошале — 36,7 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru