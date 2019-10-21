Дом
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с испытанием российской ядерной ракеты
США приготовились воевать против Турции при необходимости
Киев назначил ответственных за расследование преступлений «Евромайдана»
Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров
Игрок КХЛ заступился за одноклубника и устроил драку без перчаток
Названа причина истощения орловской девочки-маугли
Кремль объяснил необходимость отставки главы СПЧ
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинский актер призвал построить стену на границе с Донбассом
Новости партнеров

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Перейти в «Мою Ленту»

Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении редакции).

По статистике компании, самое дешевое предложение такого рода в Москве — 10-метровая студия в Черкизово, расположенная на первом этаже пятиэтажного дома. Объект выставлен на продажу за 2,25 миллиона рублей. В качестве примера петербургской микроквартиры аналитики приводят 11-метровую студию с евроремонтом, в доме рядом с метро «Пионерская». Квартира продается за 1,53 миллиона рублей.

Подобные предложения набирают популярность и в других российских миллионниках. В частности, в Краснодаре выставлена на продажу 10-метровая квартира стоимостью 940 тысяч рублей, в Казани и Волгограде квартиры аналогичной площади можно приобрести за 925 и 599 тысяч рублей соответственно.

В компании отмечают, что подобные предложения в 2019 году вышли на рынки большинства городов-миллионников России. Микроквартиры площадью 10 квадратных метров продаются в основном на вторичном рынке. Формат пользуется спросом у покупателей с ограниченным бюджетом. «Как бы ни мельчили планировки современные застройщики, до таких "высот" они, к счастью, еще не дошли. Обычно 10-метровые "студии" представляют собой переделанные и оформленные как отдельное жилье комнаты в бывших общежитиях и домах гостиничного типа», — приводятся в материале слова генерального директора «Мир Квартир» Павла Луценко.

Ранее в компании «БЕСТ-Новострой» рассказали о выводе в продажу новостройки с рекордно компактными квартирами. Речь идет о жилом комплексе на 2-й Фрезерной улице, минимальная площадь квартир в нем составляет 11,6 квадратного метра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам предрекли жизнь в «консервных банках»
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Найдена самая тесная квартира Москвы
Другие материалы рубрики
Дом00:0520 октября

Во дают!

Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
18:34Сегодня

Сбербанк запустит ипотеку под один процент годовых

14:03Сегодня

Учительница обворовала квартиру в Москве

13:20Сегодня

Россияне отвернутся от ипотеки

Дом00:0213 октября

«Это отдельный микромир»

Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
12:21Сегодня

Хакеры атаковали «умные дома» в США

21:04Сегодня

Найден самый молодой ипотечник Москвы

19:17Сегодня

У Бузовой нашли квартиру за 120 миллионов рублей

Дом00:0130 сентября

Так жить нельзя

Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
17:45Сегодня

В российском городе выставили на продажу пятиметровый торговый центр

08:59Сегодня

Российских младенцев освободят от платы за мусор

09:5619 октября

В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков

Россия
Названа причина истощения орловской девочки-маугли
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Кремль объяснил необходимость отставки главы СПЧ
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Правозащитники потребовали отмены закона об иностранных агентах в России
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Все материалы
Мир
США приготовились воевать против Турции при необходимости
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Трамп признал возможность продлить перемирие в Сирии
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с испытанием российской ядерной ракеты
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Нетаньяху попытался создать новое правительство и не смог
Все материалы
Бывший СССР
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Украинский актер призвал построить стену на границе с Донбассом
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Коломойский заявил о готовности посмеяться над самоубийством соратницы Порошенко
Все материалы
Экономика
Орешкин уличил МВФ в несправедливости
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
Американцы принесли в Россию больше всех денег
Поисковик для талантов
«Газпром нефть» и «Россия — страна возможностей» займутся специалистами «Индустрии 4.0»
Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира
«В том, что моя жизнь изменится, я не сомневаюсь»
Возрастные участники программы WorldSkills о том, как продлить профессиональную молодость
Иностранные инвесторы забеспокоились из-за арестованного в России коллеги
Все материалы
Силовые структуры
Похитившего 1,8 миллиарда рублей банкира оштрафовали на полмиллиона и отпустили
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российскую школьницу с судимостью арестовали за грабеж, побои и вымогательство
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Россиянин с ВИЧ укусил полицейского и поплатился
Все материалы
Наука и техника
С-400 показали в действии
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 направят в Африку
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Минобороны отреагировало на второй сбой на испытаниях ядерной триады
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России
Все материалы
Спорт
Игрок КХЛ заступился за одноклубника и устроил драку без перчаток
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Роналду предпочел победу над «Локомотивом» «Золотому мячу»
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
Российская фигуристка установила рекорд на дебютном этапе Гран-при
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Бетербиев обратился к украинцу Гвоздику после победы нокаутом
Все материалы
Культура
Эмилия Кларк рассказала о разбитом сердце из-за критики финала «Игры престолов»
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
У Киры Найтли случился нервный срыв из-за преследований папарацци
«Когда он завывал от гнева, кровь стыла в жилах»
Неизвестная повесть Джона Толкина: маги, страхи и вселенная «Властелина колец»
Фрэнсис Форд Коппола вслед за Мартином Скорсезе обрушился на фильмы Marvel
«Миллиарда недостаточно!»
 
Минкульт раскрыл бюджетные траты на «Вратаря галактики» и другие фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Раскрыты детали учений по обеспечению надежности Рунета
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Стало известно возможное наказание для напавшей на любовника порнозвезды-карлицы
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Девушка невнимательно посмотрела на фото «бывшей» парня и едва не потеряла его
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Заходивших в даркнет россиян незаметно обворовывали
Все материалы
Ценности
Стриптизерша примерила пластиковый бюстгалтер и рассказала об испытанных муках
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Обручальное кольцо за 55 тысяч долларов подняли на смех из-за сходства с прыщом
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес и смутила поклонников
Все материалы
Путешествия
Сушка мокрых носков в самолете ужаснула путешественников
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Пьяный пассажир обозвал сотрудницу аэропорта жирным пирогом и устроил дебош
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Россиянка выжила после падения с высоты 13-этажного здания в Крыму
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Туристка попозировала для фото на российском курорте и умерла
Все материалы
Из жизни
Трехлетний мальчик упал с высоты десяти метров и остался цел
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Семья по ошибке заживо похоронила новорожденного ребенка
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Мужчина не дождался очереди на удаление зуба и покончил с собой
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей
Все материалы
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Представлена новая Hyundai Creta
Mitsubishi прекратила поставки популярного внедорожника в Россию
Внешность новой Skoda Octavia раскрыта до премьеры
Все материалы
Дом
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Сбербанк запустит ипотеку под один процент годовых
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Учительница обворовала квартиру в Москве
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россияне отвернутся от ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Малому бизнесу предложили налоговую амнистию
Российский регион привлечет туристов янтарной терапией
Все материалы