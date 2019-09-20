Названа стоимость самой дешевой квартиры России

Самая недорогая российская квартира расположена в городе Свирске Иркутской области, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Объект общей площадью 32 квадратных метра предлагается покупателям по цене 420 тысяч рублей. В объявлении о продаже отмечается, что жилье находится в хорошем состоянии, а рядом с домом есть больница, магазины и церковь. «Солнечная сторона, пластиковые окна, новая сантехника, домофон. Все в шаговой доступности. Приличные соседи», — указывает автор описания.

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На втором месте рейтинга самых дешевых квартир страны — 30-метровый лот в городе Соликамске Пермского края. Он стоит 500 тысяч рублей. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома. Третья позиция досталась 25-метровому объекту в центре Ессентуков (Ставропольский край). Квартира выставлена на продажу по цене 560 тысяч рублей.

«За 400-800 тысяч рублей современное, комфортное и просторное жилье невозможно купить даже в маленьких городках, — подчеркивают эксперты "Мира квартир". — Большинство дешевых лотов расположены или в двух- и трехэтажных бараках, или в старых пятиэтажках. Некоторые объекты даже имеют удобства на улице».

Ранее в сентябре стало известно, что российские квартиры подорожали за год на 6,9 процента. Такие темпы роста в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят мировую динамику — 3,4 процента.

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