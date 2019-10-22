В Москве полностью закроют одну из линий метро

С 26 октября 2019 года в столице будет прекращена работа Каховской линии метро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Московского метрополитена.

Ветку временно закрывают из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), так называемого Третьего пересадочного контура метро. В ходе работ станции Каховской линии — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую» — реконструируют, переоснастят и впоследствии включат в состав БКЛ.

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«На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро», — отмечается в сообщении. Кроме того, для удобства пассажиров будет запущен прямой компенсационный маршрут автобуса. Он будет останавливаться непосредственно у закрытых станций.

«До реконструкции интервал движения поездов на станциях Каховской ветки составлял пять минут. После включения этой ветки в состав БКЛ перерыв между поездами будет соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов значительно вырастет», — подчеркивается в сообщении.

Каховская — 11-я и самая короткая линия Московского метрополитена — была открыта в 1969 году. На схемах она традиционно обозначается бирюзовым цветом. Длина ветки составляет 3,3 километра, среднее время поездки по всей линии — три минуты.

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