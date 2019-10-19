В московском метро ударили ножом полицейского

На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.

Нападение произошло в подземном переходе метро. Сотрудник полиции госпитализирован с проникающим ранением груди. Напавшего на него человека задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности инцидента уточняются.

18 сентября полицейский открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности (ОСБ) МВД возле станции метро «Рязанский проспект». В результате один сотрудник ОСБ погиб, другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, им оказался 35-летний работник полиции метрополитена, носящий звание старшего прапорщика. По одной из версий, он расстрелял коллег после того, как те попытались задержать его за взятку. Сам мужчина считает, что его хотели подставить.

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