Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский

Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

В то же время источник телеканала «360» опроверг смерть сотрудника. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале, в настоящее время мужчине делают операцию. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что его коллега открыл огонь по нему и его напарнику из табельного оружия. Один из пострадавших полицейских скончался на месте.

Причиной перестрелки послужило то, что сотрудники пытались задержать своего коллегу при получении им взятки в две тысячи рублей. Мужчина вымогал деньги у нелегального мигранта из-за отсутствие прописки.

По одной из версий, полицейский мог открыть стрельбу по двум сотрудникам ОСБ из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем деньгам, которые он получил в качестве взятки. Официального подтверждения данной информации нет.

Стрелявшим оказался 35-летний сотрудник полиции метрополитена, носящий звание старшего прапорщика. После задержания его доставили на допрос в следственное подразделение. Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

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