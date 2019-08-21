Смертельная уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

Кубанские новости / YouTube

В Краснодаре произошла уличная перестрелка, в результате которой погиб человек. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Кубанские новости».

Конфликт произошел в ночь на 21 августа на улице Ставропольской. Как видно на кадрах, в нем участвовали около 10 человек, были слышны многочисленные выстрелы.

Как сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России, в результате перестрелки погиб 27-летний мужчина. С места происшествия его увезли на машине скорой помощи, позже потерпевший скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовные дела о хулиганстве, совершенном группой лиц, и убийстве человека. Устанавливаются все участники и обстоятельства перестрелки.

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