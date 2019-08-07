В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой

В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Во время боестолкновения боевик был уничтожен. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Личность погибшего установлена. По данным НАК, он вербовал жителей Ингушетии, предлагая им создать террористическую ячейку. Боевик намеревался совершить теракт, а затем уехать в Сирию.

Ранее 7 августа сообщалось о боестолкновении силовиков с боевиками в селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии. С 04:30 мск 7 августа на его территории был введен режим контртеррористической операции, в районе введен ряд ограничений.

Перестрелка завязалась после того, как бандиты открыли стрельбу во время проверки села.

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