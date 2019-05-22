Стали известны подробности контртеррористической операции под Владимиром

В городе Кольчугино Владимирской области была проведена контртеррористическая операция (КТО), в ходе которой бойцы спецназа ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Силовики заблокировали дом, в котором укрывались бандиты. Преступники отказались сдаться и открыли огонь. Завязалась перестрелка, во время которой они были убиты.

В ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Местные жители были эвакуированы, их жизни также ничего не угрожает.

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