Во Владимирской области началась контртеррористическая операция

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция. об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как сообщили в ведомстве, силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов в городе Кольчугино. Боевики планировали совершить теракт. Подробности операции в НАК не сообщили.

В середине апреля режим КТО был введен в Тюмени. Двое участников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) забаррикадировались в одном из частных домов, они планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.

В операции приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств, им удалось ликвидировать боевиков.

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