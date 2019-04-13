Тюменцы рассказали о «длиннобородых» жильцах дома с боевиками ИГ

В дом, где тюменские силовики ликвидировали двух боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), недавно заехали двое мужчин с длинными бородами. Об этом в субботу, 13 апреля, рассказала Ura.ru проживающая на той же улице женщина.

По ее словам, хозяин дома собирался выставить его на продажу, и совсем недавно там появились новые жильцы. Другая соседка в беседе со Znak.com отметила, что ранее в доме проживала семья из Ингушетии — мужчина, женщина и их сын Тимур, но некоторое время назад супруги умерли, и молодой человек остался один.

Как рассказала женщина, Тимур был тихим и спокойным, но недавно отрастил бороду, а возле его дома появилась новая машина — BMW без номеров. Журналисты издания 72.ru отметили, что за некоторое время до введения в городе КТО молодой человек разместил на сайте Avito объявление о срочной продаже дома со всей мебелью и техникой.

Контртеррористическая операция (КТО) в Тюмени началась вечером 12 апреля и продолжалась до утра следующего дня. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств. В результате операции были ликвидированы двое приверженцев ИГ, которые скрывались в одном из частных домов на Амурской улице и планировали совершить теракт в местах массового пребывание людей.

Во время обысков в доме следователи обнаружили два мощных самодельных взрывных устройства, оружие и религиозную литературу.

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