СК возбудил дело после контртеррористической операции в Тюмени

В Тюмени по итогам проведенной контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы двое членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Как отмечается, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

В СК уточнили, что следователи провели осмотр места происшествия. В доме, где скрывались террористы, была обнаружена религиозная литература, носители электронной информации, а также два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства и элементы для их изготовления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по делу назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая и молекулярно-генетические экспертизы.

Контртеррористическая операция в Тюмени началась вечером 12 апреля. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств. В результате были уничтожены двое приверженцев ИГ, которые скрывались в одном из частных домов на Амурской улице. Отмечается, что они планировали совершить террористический акт в местах массового пребывания людей.

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