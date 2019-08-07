Силовики вступили в бой с террористами в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с боевиками в селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
С 04:30 мск 7 августа на территории этого селения был введен режим контртеррористической операции, в районе введен ряд ограничений.
Перестрелка завязалась после того, как бандиты открыли стрельбу во время проверки села.
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