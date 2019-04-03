Напавших на полицейских боевиков ИГ ликвидировали на Кавказе

Двое боевиков, связанных с запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское Государство» (ИГ), ликвидированы в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ночь на 3 апреля полицейские в Кабардино-Балкарии попытались остановить для проверки легковой автомобиль. В нем находились налетчики, накануне напавшие на полицейских. В ходе короткой перестрелки двое боевиков получили смертельные ранения. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

В настоящее время личности ликвидированных боевиков установлены. По месту жительства одного из них найдено замаскированное подземное сооружение, предназначенное для скрытого проживания.

Ранее 3 апреля сообщалось, что полиция задержала по подозрению в мошенничестве жителя Нового Уренгоя, вербовавшего боевиков для ИГ.

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