Захотевший повоевать россиянин сдал своего вербовщика

Полиция задержала по подозрению в мошенничестве жителя Нового Уренгоя, вербовавшего боевиков для террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление МВД.

С заявлением на мужчину обратился другой местный житель, отдавший подозреваемому деньги, чтобы уехать в Сирию для участия в боевых действия на стороне террористов. Но тот не выполнил своего обещания и не помог потерпевшему реализовать задуманное.

«31 января 2019 года в полицию поступило заявление гражданина о том, что, он, будучи введенным в заблуждение, стал жертвой мошеннических действий злоумышленника», — сообщили в управлении МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

С сентября по октябрь 2017 года заявитель передал вербовщику 400 тысяч рублей.

В феврале сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального управления ФСБ по Тюменской области установили личность мужчины, который уговаривал местных жителей ехать на помощь боевикам, получал от желающих деньги за перевозку их в Сирию, а затем скрывался. Полученные с потерпевших деньги он тратил на собственные нужды.

МВД возбудило в отношении задержанного уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что фигурант дела уже имеет судимость. Приволжский окружной военный суд выносил ему приговор за содействие террористической деятельности.

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