На российской зоне поймали вербовщика террористов

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В Карельской колонии задержали арестанта, подозреваемого в вербовке бойцов для зарубежной террористической организации. Об этом пятницу, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Как отмечается в сообщении, осужденный выходец из Среднеазиатского региона проводил вербовочные беседы с другим заключенным с целью склонить его после освобождения к совершению террористического преступления на территории одной из стран Ближнего Востока.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления») УК РФ. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

10 октября сообщалось, что В Томской области в рамках объединенной операции ФСБ, МВД и Росгвардии раскрыта «спящая» террористическая ячейка запрещенной в России организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Член группировки при личных встречах и через мессенджер Telegram склонял ряд лиц к участию в боевых действиях в Сирии и совершению терактов на территории России.

Проблема вербовки террористов в местах лишения свободы особенно остро встала в последние полтора года, когда выяснилась, что часть освобожденных после отбытия наказания после выхода с территории колонии сразу же направлялась за рубеж. В ноябре 2018 года в Государственную думу внесен пакет законопроектов, направленных на борьбу с этим явлением, в частности, он предусматривает создание отдельных колоний для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм.

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