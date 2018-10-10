ФСБ раскрыла «спящую» ячейку террористов

В Томской области в рамках объединенной операции ФСБ, МВД и Росгвардии раскрыта «спящая» террористическая ячейка запрещенной в России организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Об этом в среду, 10 октября, в региональном управлении ФСБ сообщили РИА Новости.

Установлено, что член группировки при личных встречах и через мессенджер Telegram склонял ряд лиц к участию в боевых действиях в Сирии и совершению терактов на территории России. Также были задержаны трое членов террористической ячейки — соотечественников вербовщика. Их гражданство не раскрывается. Подозреваемый в вербовке арестован.

9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали троих членов банды, торговавшей оружием, при этом было изъято 36 самодельных бомб. Спецоперация прошла в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

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