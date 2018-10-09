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ФСБ поймала торговцев оружием с партией самодельных бомб

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Сотрудники ФСБ задержали троих членов банды, торговавшей оружием, изъято 36 самодельных бомб. Об этом во вторник, 9 октября, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецоперация прошла в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

Помимо самодельных взрывных устройств, у задержанных изъято свыше 1,3 килограмма взрывчатого вещества, 19 единиц огнестрельного оружия — пистолеты ПМ, Люгер и другие, винтовка Мосина, различные обрезы ружей, 1400 различных патронов, две гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Ликвидирована лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств в Петрозаводске и мастерская по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов в Санкт-Петербурге.

Возбуждено несколько уголовных дел о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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