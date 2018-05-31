Спецслужбы накрыли российскую сеть оружейных баронов

Спецслужбы пресекли каналы поставок оружия в четырнадцати регионах страны. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ФСБ в четверг, 31 мая.

Совместная операция ФСБ и МВД прошла 29 мая. Следственные действия проведены в отношении 32 россиян, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту оружия.

Изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около четырех тысяч патронов различного калибра, более пяти килограммов взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, детали для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Также силовики раскрыли четыре подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан россиянин, находившийся в федеральном розыске.

Сейчас ФСБ изучает возможную причастность задержанных к другим преступлениям.

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