Главарь раскрытой в России ячейки ИГ взорвался при задержании

ФСБ задержала троих членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировавших несколько атак. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, законспирированной ячейкой руководили эмиссары из Сирии. Они планировали резонансные теракты в Ростовской области с применением самодельных взрывных устройств (СВУ) и огнестрельного оружия.

При задержании террористы оказали силовикам вооруженное сопротивление. Лидера ячейки задержать не удалось: в ходе боя было приведено в действие СВУ неустановленного образца. «В результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в ФСБ.

У трех членов группы изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовая к применению бомба, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими деятельность ИГ. На месте происшествия обнаружены также автомат АК-74, ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ.

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