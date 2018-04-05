Мужчине пригрозили тюрьмой за дружбу со сторонником ИГ

Жителю Ханты-Мансийска грозит реальный срок за недоносительство на друга, решившего поехать в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, живущий в России молодой уроженец Таджикистана Мадамин Исраилов насмотрелся агитационных роликов в интернете и начал общаться с профессиональным вербовщиком, а потом захотел примкнуть к боевикам. Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину в аэропорту Баку. Он был осужден по статье 208 УК («Участие или организация незаконного вооружённого формирования»).

«Поскольку суд признал Исраилова виновным, то его товарищ попадает под статью 205.6 УК ("Несообщение о преступлении") и ему грозит реальный срок лишения свободы», — сказал собеседник Ura.ru. Портал отмечает, что этот приговор станет для региона беспрецедентным, но не сообщает, откуда у источника информация о еще не вынесенном вердикте суда.

В конце декабря 2017 года астраханский суд оштрафовал пятого по счету студента, не рассказавшего силовикам о готовящемся отъезде товарища на войну в Сирию.

Статья 205.6 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей или принудительных работ на срок до одного года, или лишение свободы на тот же срок.

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