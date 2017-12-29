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В Астрахани за недоносительство на сокурсника осудили пятого студента-медика

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Кировский районный суд Астрахани вынес приговор студенту Астраханского медицинского университета Айдемару Ахаеву, который не уведомил правоохранительные органы о том, что его знакомый стал боевиком террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

Ахаев был оштрафован на 90 тысяч рублей по статье 205.6 УК России («Несообщение о преступлении»). «Он долго не признавал своей вины, однако на последних заседаниях суда признал», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Ахаев и его друзья-студенты общались с воюющим на стороне боевиком бывшим сокурсником. Тот рассказывал им о своей жизни в Сирии, делился фотографиями, а также предлагал поучаствовать в военных действиях. Его сокурсники не заявили об этом в правоохранительные органы, за что и были привлечены к уголовной ответственности.

В сентябре Кировский районный суд Астрахани оштрафовал на 80 тысяч рублей знакомого Ахаева, уроженца Дагестана Мирзу Мевлидова, который также общался с уехавшим в Сирию экс-студентом Астраханского медицинского университета. В сентябре к выплате штрафов на ту же сумму приговорили остальных фигурантов дела.

Статья 205.6 УК РФ, предусматривающая ответственность за несообщение о преступлении, входит в число антитеррористических поправок, внесенных в законодательство летом 2016 года и известных как «пакет Яровой». Первый приговор за недоносительство в стране вынесли также в Астрахани в феврале 2017 года. Фигурант этого дела Улугбек Гафуров, чей знакомый стал боевиком, был оштрафован на 70 тысяч рублей.

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